У Карпатах намело більш як метр снігу

У високогір'ї Карпат в Івано-Франківській області середня висота снігового покрову сягає 1,3 м.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив начальник Івано-Франківського обласного Центру з гідрометеорології Володимир Фригович.

«У високогір’ї Карпат приріст снігового покрову склав близько 45 см...Середня висота снігового покрову сягає від 1,2 м до 1,3м», - розповів Фригович.

Водночас, за інформацією Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, на горі Піп Іван мороз сягає 13 градусів, поривчатий вітер до 25 м/с, туман і сніг.

«Наполегливо рекомендуємо утриматися від виходу у високогір'я», - зазначає Чорногірський пошуково-рятувальний пост.

За інформацією синоптиків, сьогодні до кінця дня снігопади припиняться, мороз і похолодання обіцяють до середи.