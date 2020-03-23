У Карпатах намело більш як метр снігу
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Укрінформ
У високогір'ї Карпат в Івано-Франківській області середня висота снігового покрову сягає 1,3 м.
Про це кореспонденту Укрінформу повідомив начальник Івано-Франківського обласного Центру з гідрометеорології Володимир Фригович.
«У високогір’ї Карпат приріст снігового покрову склав близько 45 см...Середня висота снігового покрову сягає від 1,2 м до 1,3м», - розповів Фригович.
Водночас, за інформацією Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, на горі Піп Іван мороз сягає 13 градусів, поривчатий вітер до 25 м/с, туман і сніг.
«Наполегливо рекомендуємо утриматися від виходу у високогір'я», - зазначає Чорногірський пошуково-рятувальний пост.
За інформацією синоптиків, сьогодні до кінця дня снігопади припиняться, мороз і похолодання обіцяють до середи.