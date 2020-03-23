Велике будівництво: на Чернігівщині добудують школу, яку зводять 30 років

У межах президентської програми "Велике будівництво" на Чернігівщині добудують Носівську загальноосвітню школу №5, яка зводиться вже 30 років.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила провідний інспектор відділу організаційного, господарського та інформаційного забезпечення управління капітального будівництва Чернігівської ОДА Олена Костриця.

"Носівська школа будується 30 років, це - довгобуд. Але влітку минулого року, завдяки зусиллям облдержадміністрації й нашого УКБ, роботи на об’єкті були відновлені, і будівництво вийшло на завершальну стадію. У деякі приміщення навіть завезли меблі. Наразі школу включено до президентського проєкту "Велике будівництво", і роботи, необхідні для здачі її в експлуатацію, активізувалися", - розповіла вона.

За словами Костриці, будівництво школи №5 у м. Носівка було розпочате у 1991 році. Відтоді роботи на об’єкті 3-4 рази призупинялися через брак фінансування і знову відновлювались уже іншими підрядниками. Проєктно-кошторисна документація кілька разів коригувалася. Відтак, вартість проєкту з 27,5 млн грн у 2011 році досягла станом на кінець 2018-го 59 млн.

На 1 січня цього року загалом на школу було витрачено майже 56 млн грн. У цю цифру входять як будівельні роботи, так і всі додаткові витрати, пов’язані зі спорудженням об’єкта.

На сьогодні, після обрахунку фахівцями залишку робіт, загальна вартість будівництва становить 57,4 млн грн. Це означає, що для здачі школи в експлуатацію вкласти в неї залишилось небагато - близько 1,5 млн грн.

Залишок робіт включає виконання частини внутрішнього опорядження, монтаж водозливної системи та вентканалів на горищі, встановлення радіаторів, оздоблення підвалу та спортивної зали, забезпечення доступності закладу для маломобільних груп населення, впровадження заходів з енергоефективності й протипожежної безпеки, благоустрій території тощо.

Здати школу планують у наступному році. Розрахований заклад на 520 учнів.

Насамкінець Костриця зазначила, що в підпорядкуванні УКБ Чернігівської ОДА загалом знаходиться 14 об’єктів, включених до програми "Велике будівництво". Це - дві школи (будівництво у Носівці й реконструкція закладу в с. Журавка Варвинського району) та 12 доріг загального користування місцевого значення (капітальні ремонти 9 мостів і трьох автошляхів).

фото: УКБ Чернігівської ОДА