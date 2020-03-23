На Херсонщині “Велике будівництво” триває на 8 об’єктах

На Херсонщині "Велике будівництво" ведеться на 8 об’єктах, де роботи розпочалися ще до початку карантину.

Про це на брифінгу у понеділок заявив голова облдержадміністрації Юрій Гусєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На Херсонщині "Велике будівництво" ведеться по всіх об’єктах, які були запущені у роботу до введення карантину - це 8 об’єктів», - сказав голова ОДА.

Як зазначив Гусєв, за станом будівництва можна спостерігати на офіційних ресурсах облдержадміністрації.

Наразі на сайті ОДА у розділі "Велике будівництво" можна побачити, як тривають роботи з реконструкції дитячого садочка (з доведенням до 180 місць) с. Музиківка Білозерського району.

Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині транслюватимуть онлайн будівництво чи реконструкцію 6 шкіл, 6 дитсадків та 8 об’єктів спортивної інфраструктури у рамках реалізації програми Президента України "Велике будівництво". З 1 березня оголосили початок будівництва восьми об’єктів.