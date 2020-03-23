“Велике будівництво”: новий корпус з'явиться у школі на Дніпропетровщині

Із березня на Дніпропетровщині почали реалізовувати програму Президента “Велике будівництво”. Зокрема, нині кипить робота у Волоському.

Про це повідомили у департаменті капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації.

“Понад 80 років діти та вчителі страждали від того, що у закладі немає актової та спортивної зали, не вистачає кабінетів. За проєктом, до сільської школи у Волоському добудовуємо сучасний триповерховий навчальний корпус. Облаштуємо зручний перехід, який з’єднає його з основною будівлею. Завершити усі роботи плануємо до кінця 2020-го”, – зазначили в департаменті.

Вже готовий каркас нового корпусу із переходом. Наразі підрядники почали облаштовувати інженерні системи. Проводять опалення, вентиляцію, водопостачання й каналізацію. Оздоблюють фасад.

Волоську школу реконструюють для 200 дітей.

«Велике будівництво» стартувало по всій країні з 1 березня 2020 року. У її межах на Дніпропетровщині збудують та реконструюють 5 шкіл, 5 дитсадків та 5 стадіонів. Окрім Волоської школи осучаснять й навчальні заклади у Покровському, Петропавлівці, Лихівці та Томаківці.