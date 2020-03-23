В Україні – до 7° тепла та сильні пориви вітру

У понеділок, 23 березня, в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, вдень 0-7° тепла, без опадів.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"23 березня вночі у східних, більшості західних, Вінницькій та Дніпропетровській областях невеликий сніг, на решті території, вдень по всій Україні без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень на півдні та південному сході пориви 15-20 м/с. Температура вдень 0-5° тепла; у південній частині, на Дніпропетровщині та Донеччині вдень 2-7° тепла. У Карпатах вдень невеликий сніг, хуртовина; температура вдень 3-8° морозу", - йдеться у повідомленні.

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У Києві 23 березня без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вдень 0-2° тепла. У столичному регіоні вдень 0-5° тепла.