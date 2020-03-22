У Житомирі попрощалися із загиблим на Донбасі сержантом

Зазначається, що на прощання із загиблим прийшло кілька десятків людей. Напередодні міська рада попросила всіх охочих віддати шану герою молитвою чи хвилиною мовчання, не виходячи з дому через загрозу поширення коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, про загиблого відомо, що він 1984 року народження. У 2002-2004 роках Золін проходив строкову службу в 95-й бригаді. У 2015 році був мобілізований до ЗСУ і захищав Україну у складі 13-го батальйону 95-ї бригади. У 2017 році його демобілізували, але на початку 2018 року він підписав контракт і служив у складі 95-ї бригади, а згодом – 30-ї.

У військового залишилися батьки, сестра і маленька донька. Батько загиблого – також учасник АТО.