Велике будівництво: на Закарпатті планують відновити 5 шкіл, 5 дитсадків та 37 амбулаторій

У рамках урядової ініціативи “Велике будівництво” на Закарпатті планують відбудувати 5 шкіл, 5 дитсадків, 5 спорткомплексів, а ще 37 амбулаторій. На ремонт на Закарпатті доріг цьогоріч виділили 1,3 млрд грн.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в прес-службі Закарпатської ОДА.

“У рамках проєкту “Велике будівництво” на Закарпатті планують відбудувати 5 шкіл, 5 дитсадків, 5 спорткомплексів, а ще 37 амбулаторій”, - повідомили в прес-службі ОДА.

Зокрема, у рамках проєкту будівництва та реконструкції шкіл передбачено додатково створити учнівські місця. Так, реконструкція нежитлової будівлі Батівської школи-саду І-ІІ ступенів Берегівського району (214 учнів) — це додаткових 128 місць. Реконструкція Кірешської ЗОШ І ступеня з дошкільним відділенням Хустської міської ради, де нині є 51 учень, передбачає додаткове створення 120 місць. Також 120 місць дасть добудова Тернівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Тячівського району (зараз 932 учні). Реконструкція Тячівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Тячівської ОТГ (432 учні) дасть змогу створили нове освітнє середовище, так як і в Русько-полівській ЗОШ І-ІІІ ступенів Тячівської ОТГ (тут є 644 учні). За планами, на реконструкцію цих шкіл в рамках проєкту на Закарпатті передбачено 79,4 млн грн.

Крім того, заплановане будівництво дитсадків у Тячівському, Хустському, Виноградівському районах області, що дозволить створити додатково 360 місць для дітей. На це планують витратити 49,1 млн грн.

Заплановано також до реконструкції 5 спорткомплексів в межах області. Мова про реконструкцію спортивного залу Діловецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Рахівського району, капітальний ремонт басейну класичної гімназії у місті Ужгороді, реконструкція будівлі колишнього кінотеатру "Верховина" в смт Воловець під спортивний комплекс, будівництво спортивного комплексу в с.Невицьке Ужгородського району та реконструкція будинку культури під спортивний та актовий зали в с. Холмовець Виноградівського району. На спорткомплекси передбачено 36,3 млн гривень.

Також у містах та селах області планують відремонтувати та збудувати 37 амбулаторій.

А на дороги державного значення в області цьогоріч виділено 1,3 млрд грн та 406 млн грн на місцеві — це сума, найбільша за останні роки.

Проєкт «Велике будівництво» - масштабна розбудова якісної інфраструктури України. Основна задача проєкту - будівництво чи реконструкція 6,5 тис. км доріг, 236 шкіл, 155 дитсадків, 212 багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування першого та другого рівнів, 422 медичних амбулаторій, 169 спорткомплексів по всій країні. Будівництво та реконструкція об’єктів засноване на принципах енергоефективності та високої якості, інклюзивності та націленості на кожного українця як клієнта.