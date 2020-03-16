Дощі та морози: синоптики дали прогноз на “карантинний” тиждень

В Україні 17 березня вдень очікується від 0 до 13° тепла, переважно без опадів.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"17 березня на Волині та Рівненщині вночі невеликий дощ зі снігом, вдень у північних та Вінницькій областях місцями дощ, на решті території без опадів. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у східних, південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях 3-8° морозу; вдень 4-9° тепла, у західних та південно-західних областях 10-13° тепла; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°", - зазначається у повідомленні.

У Києві 17 березня мінлива хмарність. Вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 6-8° тепла. У Київській області вдень можливий невеликий дощ. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла.

18-19 березня температура в Україні вночі від 2° тепла до 3° морозу, 18 березня у південно-східних областях 1-6° морозу; вдень 7-12° тепла, 18 березня на крайньому заході, 19 березня в Україні 10-15°, на Закарпатті та Прикарпатті до 17°.

У Києві та Київській області 18-19 березня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 18 березня 7-12° тепла, 19 березня 10-15°.

20 березня в Україні без опадів, 21 березня дощ можливий у західних, північних та Вінницькій областях. Температура вночі 1-7° тепла, на південному сході подекуди 0-2° морозу; вдень 10-16° тепла, 21 березня у північних, більшості західних та центральних областей 7-13°.

У Києві і столичному регіоні 20 березня без опадів, 21 березня - дощ. Температура вночі 1-6° тепла; вдень 20 березня 10-15°, 21 березня 7-12° тепла.