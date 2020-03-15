Весна не квапиться: найближчими днями прогріє до +16°, вночі підморозить до -8°

У понеділок в Україні опади не прогнозуються, вночі 3-8° морозу, вдень 4-9° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без опадів. Вітер північний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 4-9° тепла, на Прикарпатті та Закарпатті 10-13° тепла, в Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень близько 0°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 16 березня без опадів. Вітер північний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 3-5° морозу, вдень 6-8° тепла, на Київщині вночі 3-8° морозу, вдень 4-9° тепла.

Згідно з прогнозом, в Україні 17-18 березня без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17 березня 1-6° морозу, в західних, північних, Вінницькій області та на узбережжі морів, 18 березня в Україні, крім східних областей, від 3° тепла до 2° морозу; вдень 7-12° тепла, 18 березня в західних областях 10-15°.

У столичному регіоні 17-18 березня без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 7-12° тепла.

Синоптики 19- 20 березня в Україні опадів не прогнозують, лише вдень у п'ятницю в більшості областей, крім півдня, невеликий дощ. Температура вночі 19 березня від 4° тепла до 2° морозу, 20 березня 1-7° тепла; вдень 10-16° тепла.

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На Київщині 19-20 березня також без опадів, лише у п'ятницю вдень невеликий дощ. Температура вночі 19 березня від 4° тепла до 1° морозу, 20 березня 2-7° тепла; вдень 11-16° тепла.