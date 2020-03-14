В Україні очікується суха погода та нічні морози

В Україні найближчими днями очікуються нічні морози, зокрема, у Карпатах до 10° морозу, на Київщині - до 3°.

Про це Укрінформу повідомляє Український гідрометцентр.

“15 березня мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у південних та східних областях місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, на високогір'ї Карпат 5-10° морозу, на узбережжі морів та в Криму 0-5° тепла; вдень 1-6° тепла, на Закарпатті до 9°”, - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у неділю без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура у столиці вночі 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла, по області вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла.

16-17 березня в Україні також хмарно, але без опадів. Вітер північно-західний (на заході країни південний) з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 16 березня 3-8° морозу; 17 березня від 2° тепла до 3° морозу, на півдні та сході країни 1-6° морозу; вдень 5-10° тепла, 16 березня на сході 1-6° тепла.

У Києві та області у ці дні синоптики опадів не прогнозують. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16 березня 3-8° морозу, 17 березня від 2° тепла до 3° морозу; вдень 5-10° тепла.

За даними Укргідрометцентру, 18 - 19 березня в Україні також без опадів, проте вдень 19 березня у північній частині місцями пройде невеликий дощ. Температура вночі від 4° тепла до 2° морозу, вдень 18 березня 7-13° тепла, на Закарпатті, а 19 березня в Україні 10-16°.

Синоптики 18 березня у Києві та області обіцяють суху погоду. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу; вдень 18 березня 8-13° тепла. 19 березня вдень очікується невеликий дощ, температура 10-15° тепла.