Всі дільниці в 179-му окрузі закрилися вчасно - поліція

Всі 189 виборчих дільниць округу №179 на Харківщині, де відбувалися довибори у Верховну Раду, закрились вчасно.

Про це інформує відділ комунікації поліції Харківської області.

«Всі 189 виборчих дільниць на Харківщині закрились вчасно. Грубих порушень публічного порядку допущено не було», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом дня під час голосування до поліції надійшло 12 повідомлень про можливі порушення виборчого процесу.

«11 звернень стосувались виявлення агітаційних листівок на території Лозівського, Красноградського та Кегичівського районів. Також до поліції зателефонувала жінка і висловила незадоволення тим, що виборчі дільниці працюють під час карантину», - зазначили в поліції.

Всі повідомлення зареєстровані в Журналах єдиного обліку заяв і повідомлень територіальних підрозділів поліції, проводиться перевірка.

Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія 16 січня оголосила про початок виборчого процесу проміжних виборів народного депутата в одномандатному виборчому окрузі № 179 у Харківській області.

На окрузі на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року переміг кандидат від «Слуги народу» Олексій Кучер. У листопаді 2019 року Президент Володимир Зеленський призначив Кучера головою Харківської ОДА.