Троє рибалок зникли в морі поблизу Бердянська

Поблизу Бердянська розшукують трьох рибалок, які вийшли в Азовське море на дерев'яному баркасі.

Про це у Facebook повідомляє ДСНС.

"14 березня до ДСНС надійшла інформація, що в Азовському морі поблизу м. Бердянськ вийшли в море на дерев’яному баркасі троє рибалок, які у визначений час не вийшли на зв'язок. На даний час зв’язку з рибалками немає", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до пошукових робіт залучено катер Держприкордонслужби та катер комунальної рятувальної служби.

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Пошуки проходять приблизно за 8 км від берега.