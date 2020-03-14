Троє рибалок зникли в морі поблизу Бердянська
Укрінформ
Поблизу Бердянська розшукують трьох рибалок, які вийшли в Азовське море на дерев'яному баркасі.
Про це у Facebook повідомляє ДСНС.
"14 березня до ДСНС надійшла інформація, що в Азовському морі поблизу м. Бердянськ вийшли в море на дерев’яному баркасі троє рибалок, які у визначений час не вийшли на зв'язок. На даний час зв’язку з рибалками немає", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, до пошукових робіт залучено катер Держприкордонслужби та катер комунальної рятувальної служби.
Пошуки проходять приблизно за 8 км від берега.