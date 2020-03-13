Україну сьогодні заллє дощами

У п'ятницю, 13 березня, на більшій частині території України дощ, температура вдень становитиме від 7 до 20° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"13 березня хмарно з проясненнями, вдень невеликий дощ, на Закарпатті, Прикарпатті та в більшості центральних областей помірний дощ. Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с, вдень у західній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень у західних та північних областях 7-12°, на решті території 13-18°, у південних областях до 20°", - зазначається у повідомленні.

У Києві 13 березня невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вдень 10-12°. У Київській області також прогнозують дощ. Температура вдень 7-12°.