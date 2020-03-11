На Донеччині розпочали ремонтні роботи на мостах - ОДА

У Донецькій області з настанням весни розпочали ремонти мостів та шляхопроводів, на 5 об’єктах уже тривають роботи.

Про це 11 березня на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької обласної держадміністрації Павло Кириленко.

«З настанням весни розпочали ремонти мостів та шляхопроводів. Роботи тривають уже на 5 об’єктах», - написав Кириленко.

Він зазначив, що один з об’єктів – це міст поблизу Бахмута на трасі М-03 (км 708+920). Вчора на ділянці виставили відповідні дорожні знаки, сьогодні приступили до роботи. Ремонт (загальна вартість якого становить понад 17 млн грн) здійснює компанія з Ізюма - ТОВ «ВП МОСТ», яка має значний досвід у цій галузі - з 1991 року працює по всій Україні та за її межами.

У 2020 році Служба автодоріг у Донецькій області планує за рахунок державного дорожнього фонду капітально відремонтувати 7 штучних споруд (загальною довжиною понад 302 погонні метри) на автомобільних дорогах державного значення. А департамент розвитку базових галузей промисловості ДонОДА у поточному році вестиме роботи з капітального ремонту ще на 4 мостах (загальною довжиною близько пів сотні метрів) на дорогах місцевого значення, констатував Кириленко.

Фото: dtv.dn.ua