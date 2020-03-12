Начальник відділу прикордонної служби на Запоріжжі отримував "відкати" від браконьєрів

Начальника оперативно-розшукового відділу Азово-Чорноморського регіонального Управління Держприкордонслужби підозрюють у сприянні незаконному вилову риби.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“За версією слідства, посадовець налагодив механізм систематичного отримання неправомірної вигоди від місцевих рибалок та приватних підприємців, які займаються нелегальним рибним промислом в акваторії Азовського моря”, - йдеться у повідомленні.

Слідчі вважають, що начальник відділу залежно від сезону, у тому числі й у період нерестової заборони, та величини улову щомісяця отримував "відкати", які варіювалися від п’яти тисяч до десяти тисяч гривень з кожного судна.

Крім того, за окрему плату посадовець заздалегідь попереджав зловмисників про рейди з боку правоохоронних та контролюючих органів.