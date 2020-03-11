В Україну йде похолодання з дощами й нічними морозами

Опади 12 березня очікуються у південно-східній частині, Полтавській, Харківській та більшості північних областей, а також на крайньому заході країни, температура вночі 2-7° тепла, вдень 11-16°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Уночі у південно-східній частині, Полтавській, Харківській та більшості північних областей, вдень на крайньому заході країни невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці у східних, вдень у західних та Вінницькій областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 11-16°, на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині до 19°. В Карпатах невеликий дощ, вдень пориви вітру 25-30 м/с; температура протягом доби 0-5° тепла", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 12 березня вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. У столиці температура вночі 3-5° тепла, вдень 12-14°, на Київщині вночі 2-7° тепла, вдень 11-16°.

Згідно з прогнозом, 13 березня вночі у західних та північних областях, вдень в Україні, крім більшості районів південних, Донецької та Луганської областей, невеликі (у Карпатському регіоні, центральних та східних областях помірні) дощі; температура вночі 4-9° тепла, вдень у західних та північних областях 8-13°, на решті території 12-17°, на півдні до 22°.

14 березня в західних, північних та Вінницькій областях невеликі дощі, місцями з мокрим снігом, зниження температури вночі до 0-5° тепла, вдень до 3-8° тепла; на решті території невеликі дощі (вночі у центральних та східних областях помірні), температура вночі 3-8° тепла, вдень знизиться до 7-12°, на півдні та південному сході до 10-15° тепла.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий.

На Київщині 13 березня вночі невеликі дощі, вдень без істотних опадів; температура вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°. 14 березня вночі без істотних опадів, вдень невеликі дощі, місцями з мокрим снігом; зниження температури вночі до 0-5° тепла, вдень до 3-8° тепла. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий.

В Україні 15-16 березня очікується температура вночі 1-7° морозу, 15 березня на півдні країни близько 0°, вдень 15 березня 1-7° тепла, 16 березня 5-11°.

У столичному регіоні на 15-16 березня без опадів. Температура вночі 1-6° морозу; вдень 15 березня 1-6° тепла, 16 березня 5-10°.