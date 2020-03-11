На Волині шахті відключили електрику за борги

Шахту "Бужанська ДП "Волиньвугілля" відключили від енергопостачання, що зокрема призвело до відключення систем водовідведення та вентиляції.

Про це повідомляє у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

"Станом на 9.30 повністю відключена від електропостачання шахта “Бужанська” ДП “Волиньвугілля”. Не працюють системи водовідведення та головний вентилятор", - йдеться у повідомленні.

За інформацією, заборгованість державного підприємства за електроенергію станом на 11 березня сягнула 170 млн грн.

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Волинець зазначив, що вчора у будівлі ДП “Волиньвугілля” (Нововолинськ) проходила акція протесту. Працівники шахти примусили написати заяви про звільнення керівників ДП та шахти “Бужанська”, підписали звернення до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля через погіршення справ на вугільних підприємствах.

Наразі, за його словами, реакції з боку Міненерго немає.