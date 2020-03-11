На Волині шахті відключили електрику за борги

На Волині шахті відключили електрику за борги

Укрінформ
Шахту "Бужанська ДП "Волиньвугілля" відключили від енергопостачання, що зокрема призвело до відключення систем водовідведення та вентиляції.

Про це повідомляє у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

"Станом на 9.30 повністю відключена від електропостачання шахта “Бужанська” ДП “Волиньвугілля”. Не працюють системи водовідведення та головний вентилятор", - йдеться у повідомленні.

За інформацією, заборгованість державного підприємства за електроенергію станом на 11 березня сягнула 170 млн грн.

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Волинець зазначив, що вчора у будівлі ДП “Волиньвугілля” (Нововолинськ) проходила акція протесту. Працівники шахти примусили написати заяви про звільнення керівників ДП та шахти “Бужанська”, підписали звернення до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля через погіршення справ на вугільних підприємствах.

Наразі, за його словами, реакції з боку Міненерго немає.

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