На Тернопільщині зіткнулися легковики, серед постраждалих є дитина

На Тернопільщині в ДТП постраждали п'ятеро людей, серед них чотирирічний хлопчик.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Тернопільської області.

"На автодорозі «Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам'янка» у Тернопільському районі не розминулися автомобілі ЗАЗ-110307 та Volkswagen vento", - зазначається у повідомленні.

ДТП трапилася 8 березня близько 8:00. Водій ЗАЗ не впорався з керуванням, автівку занесло на мокрому асфальті і викинуло на смугу зустрічного руху, де вона врізалася у Volkswagen vento.

"Тілесні ушкодження, переломи отримали водій та троє пасажирів із ЗАЗ. Потрапив до лікарні і чотирирічний хлопчик з Volkswagen", - уточнили в поліції.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно зі статтею 286 ККУ. Триває слідство.