В Україні 8 березня дощитиме, вдень прогріє до +19°

На всій території України, крім південного заходу, 8 березня пройде дощ, температура вдень становитиме 8-13°, в південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях 14-19°.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"Хмарно з проясненнями. В Україні, крім південно-східної частини, дощі, в Карпатах з мокрим снігом. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°, в південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях 14-19°; в Карпатах протягом доби близько 0°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та Київській області 8 березня вночі пройде невеликий, вдень помірний дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у столиці вночі становитиме близько 5° тепла, вдень буде 9-11°. По області стовпчики термометрів піднімуться вночі до 2-7° тепла, вдень до 8-13°.

У понеділок і вівторок, 9-10 березня, також буде хмарно з проясненнями. 9 березня у західних, північних та центральних областях місцями випаде невеликий дощ, вночі на заході з мокрим снігом, на решті території, 10 березня в Україні без опадів. Вітер південний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі у західних областях становитиме близько 0°, на решті території 2-7° тепла; вдень у західних, північних областях, 9 березня і на Вінниччині та Черкащині 6-11°, на решті території 11-16°, у південно-східній частині до 19°.

У Києві та області вночі та вранці 9 березня прогнозують невеликий дощ, в решту часу без опадів. Вітер південний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°.

Синоптики прогнозують 11 березня на більшій частині території країни невеликий дощ, 12 березня опадів не очікується.

Температура вночі 1-7° тепла, вдень 11 березня 8-14° тепла, 12 березня 10-16°.

В Карпатах пройде невеликий дощ із мокрим снігом, температура вночі та вдень близько 0° (вдень 12 березня 2-7° тепла).

У Києві та області буде без опадів, лише вдень 12 березня очікується невеликий дощ. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 11 березня 8-14°, 12 березня 10-16°.