Погода на 8 березня: дощі й 18° тепла

У суботу, 7 березня, в Україні очікується від 0 до 18° тепла, невеликий дощ можливий лише у північних і західних областях.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"У західних та місцями в північних областях невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом, на решті території без опадів. Вночі та вранці в північних і центральних областях подекуди туман. Вітер південний та південно-західний, 5-10 м/с Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°, в південній частині, східних та Дніпропетровській областях 13-18°; в Карпатах протягом доби близько 0°", - зазначається у повідомленні.

У Києві 7 березня можливий невеликий дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 11-13°. У Київській області місцями також можливий невеликий дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°.

8 березня в Україні, крім південно-східної частини, дощі, у південних та центральних областях окремі грози. 9 березня невеликий дощ можливий тільки у північних, Черкаській та Полтавській областях.

Температура у західних областях вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°, в Карпатах вночі і вдень близько 0°, на решті території вночі 2-7° тепла, вдень 11-16°, 8 березня у східних та Дніпропетровській областях до 18°; у північних, 9 березня і у центральних областях 6-11°.

У Києві і столичному регіоні 8 березня помірний дощ; 9 березня вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південний з переходом на західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°.

10-11 березня в Україні невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом. Температура вночі 1-7° тепла, 10 березня в західних областях від 3° тепла до 2° морозу; вдень 8-14° тепла, у південній та східній частині до 17°.

У Києві і Київській області 10 березня без опадів, вдень 11 березня можливий невеликий дощ. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°.

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12-13 березня в Україні вночі 3-9° тепла, вдень 11-17°, на півдні місцями 20-22°, без опадів. 14-16 березня зниження температури вночі до 0-6° тепла, в західних та північних областях місцями до 1-3° морозу, вдень до 6-12° тепла, на півдні до 9-15°, місцями невеликий дощ.