Відлучений священник влаштував бійку в одеському храмі
Про це повідомляє Приморський відділ поліції в м. Одесі.
"Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом інциденту в одеському храмі. Між служителем та прихожанами сталася сутичка, під час якої чоловіки завдали один одному тілесних ушкоджень. Троє вірян звернулися з цього приводу до Портофранківського відділення поліції з відповідними заявами", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з метою встановлення обставин події відомості внесені до ЄРДР за ознаками ч. 1 ст. 125 (умисне завдання легких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України, а також призначено судово-медичну експертизу для встановлення ступеня тяжкості отриманих заявниками тілесних ушкоджень.
Як повідомили кореспондентові Укрінформу в пресслужбі Одеськоїї єпархії ПЦУ, конфлікт в одеському храмі влаштував відлучений від церкви священник Віталій Сеник, якому торік архієрей заборонив служіння до повного покаяння і виправлення.
Фото: fakty.ua