Відлучений священник влаштував бійку в одеському храмі

Співробітники Портофранківського відділення поліції Одеси відкрили кримінальне провадження за фактом завдання тілесних ушкоджень двом учасникам інциденту, що стався у храмі на вулиці Пастера, 5.

Про це повідомляє Приморський відділ поліції в м. Одесі.

"Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом інциденту в одеському храмі. Між служителем та прихожанами сталася сутичка, під час якої чоловіки завдали один одному тілесних ушкоджень. Троє вірян звернулися з цього приводу до Портофранківського відділення поліції з відповідними заявами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з метою встановлення обставин події відомості внесені до ЄРДР за ознаками ч. 1 ст. 125 (умисне завдання легких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України, а також призначено судово-медичну експертизу для встановлення ступеня тяжкості отриманих заявниками тілесних ушкоджень.

Як повідомили кореспондентові Укрінформу в пресслужбі Одеськоїї єпархії ПЦУ, конфлікт в одеському храмі влаштував відлучений від церкви священник Віталій Сеник, якому торік архієрей заборонив служіння до повного покаяння і виправлення.

Фото: fakty.ua