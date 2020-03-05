У Франківську вшанували пам'ять Романа Шухевича

В Івано-Франківську відбулось віче до 70-х роковин від дня загибелі головнокомандувача УПА Романа Шухевича.

Про це повідомляє Івано-Франківська міська рада.

«В Івано-Франківську відбулося віче в честь 70-х роковин з дня загибелі Романа Шухевича - видатного українського політичного і громадського діяча, головнокомандувача УПА та легендарної постаті національно-визвольних змагань ХХ ст.», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що організатори віче закликали завжди пам’ятати про національну визвольну боротьбу і про «людей незламної волі».

Роман Шухевич (псевдо: «Білий», «Дзвін», «Роман Лозовський», «Степан», «Чернець», «Чух», «Тур», «Тарас Чупринка» )— український політичний і державний діяч, військовик.

Член галицького крайового проводу Організації українських націоналістів, головнокомандувач Української повстанської армії.

Загинув 5 березня 1950 року на Львівщині під час операції спецслужб Радянського Союзу.

Шухевича вбили автоматною чергою.

Фото: www.mrada.if.ua