Мінливий березень: на заході - мокрий сніг, на сході прогріє до +19°

У четвер, 5 березня, в Карпатах очікується значний сніг, на решті території без опадів, температура вдень 10-19° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"5 березня у західних областях дощ, вночі з мокрим снігом; вітер північно-західний, 5-10 м/с; температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° (в Карпатах помірний, вночі значний сніг, температура протягом доби 0-5° морозу). На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише вдень у Вінницькій, Житомирській та місцями у Київській областях невеликий дощ; у східних та південних областях вночі та вранці подекуди туман; вітер переважно південний, 5-10 м/с; температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°, на Лівобережжі до 19°", - зазначається у повідомленні.

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У Києві і Київській області 5 березня без опадів Температура вночі 3-8° тепла; вдень 10-15°.

6 березня в Україні без опадів, 7 березня дощ можливий у західних і північних областях. У Карпатах очікується мокрий сніг. Вітер південний та південно-східний, 5-10 м/с. Температура у західних областях вночі 6 березня від 2° тепла до 3° морозу, 7 березня 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла; в Карпатах вночі і вдень близько 0°; на решті території вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°, у східних та Дніпропетровській областях до 16°.

У Києві і столичному регіоні 6 березня невеликий дощ. Вітер південний та південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла; вдень 8-13°. 7 березня місцями невеликий дощ. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°.

8 березня у західних та північних областях дощ, в Карпатах з мокрим снігом, на решті території без опадів. Температура в західних областях вночі 0-5° тепла, вдень 3-9°; на решті території вночі 2-8° тепла, вдень 9-15°, у південно-східній частині до 19°. У Києві і Київській області невеликий дощ. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°.