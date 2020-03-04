На Волині затримали на хабарі керівника митного поста

На Волині затримали на хабарі керівника митного поста

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Укрінформ
Правоохоронці затримали виконувача обов’язків начальника митного поста «Ковель» Волинської митниці та посередника за підозрою в отриманні хабаря.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

"Під процесуальним керівництвом прокуратури Львівської області і за сприяння прокурора Волинської області 4 березня 2020 року ДБР та СБУ затримали виконувача обов’язків начальника митного поста «Ковель» Волинської митниці та посередника на одержанні другої частини неправомірної вигоди – 5 тис. 440 дол.", - йдеться у повідомленні.

ДБР затримало керівника митного поста "Ковель" / Фото: ДБР

За даними слідства, посадовець Держмитслужби й посередник, ймовірно, вимагали й отримали неправомірну вигоду на загальну суму 12 тисяч 240 доларів за неперешкоджання у митному оформленні транспортних засобів.

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Вирішується питання про повідомлення цим особам про підозру і готуються клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Наразі у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) проводяться невідкладні слідчі дії.

Фото: ДБР

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