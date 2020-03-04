У синагогах Житомира, Харкова і Франківська вибухівки не знайшли

Під час перевірки інформації про мінування синагоги у Житомирі правоохоронці не виявили жодних вибухових предметів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

«Фахівці вибухотехнічної служби ГУНП разом з кінологами, застосовуючи службових собак і спеціальні технічні засоби, провели ретельний огляд будівлі та навколишніх територій. Жодних вибухових пристроїв, вибухових речовин або конструктивно схожих на них предметів виявлено не було», - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють автора неправдивого повідомлення.

Вранці на електронну адресу ГУНП Житомирщини надійшов лист з інформацією про замінування синагоги на вул. Малій Бердичівській.

Не підтвердилася й інформація про мінування релігійної споруди на вулиці Пушкінської, 12, що у Київському районі Харкова, повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Фахівці оглянули дві тисячі квадратних метрів приміщень та тисячу квадратних метрів прилеглої території, евакуювали 30 громадян. Вибухових пристроїв або інших небезпечних речовин виявлено не було", - йдеться у повідомленні.

Інформацію зареєстровано в Єдиному обліку заяв і повідомлень Київського райвідділу поліції. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.

Щодо події, то, як сказав кореспондентові Укрінформу головний рабин Харкова Мойше Москович, поліцейські діяли оперативно та злагоджено. Людей одразу евакуювали, а після перевірки усі вони повернулися до синагоги, додав він.

Харківська хоральна синагога - архітектурна пам'ятка, побудована на початку 20 століття на вулиці Німецькій (зараз Пушкінська). Претендує на статус найбільшої в Україні та СНД, й другої за величиною в Європі після будапештської. Висота купола 42 м, загальна площа 2 067 кв.м. У залі площею 450 кв. м можуть розміститися до 1000 осіб. До 1917 року у Харкові працювали п'ять синагог.

Не знайшли вибухівки й у релігійній споруді в Івано-Франківську на вулиці Страчених українських націоналістів. Поліція встановлює особу, яка надіслала неправдиву інформацію про замінування, повідомляє поліція Івано-Франківської області.

Фото: Поліція Івано-Франківщини

«Повідомлення про закладення вибухівки у релігійній споруді по вулиці Страчених надійшло сьогодні, 4 березня, о 8:09 на електронну скриньку обласної поліції. На місце одразу прибули вибухотехніки, кінологи зі службовою собакою та інші відповідні служби. Ретельно оглянувши будівельну споруду та прилеглу територію працівники поліції не виявили підозрілих предметів», - йдеться у повідомленні.

За фактом неправдивого повідомлення про підготовку вибуху відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України.

Фото: Поліція Івано-Франківщини

Відомо, що на вулиці Страчених українських націоналістів розташована реформістська синагога. Її звели у 1899 році. Будівля виконана в мавританському стилі з елементами неоренесансу. Після світових воєн синагогу кілька разів реставрували. Нині вона є історичною пам’яткою міста.

Головне фото: поліція Івано-Франківщини