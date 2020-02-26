Поліція перевірила майже 100 об’єктів у Харкові після повідомлення про мінування

У Харкові після повідомлення про замінування поліцейські ретельно оглянули 96 об’єктів, евакуювали 466 осіб, жодних вибухових пристроїв не виявили.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

“На місцях працювали слідчо-оперативні групи територіальних відділів поліції, фахівці вибухотехнічного управління та кінологи. Усього поліцейські ретельно оглянули 96 об’єктів, евакуювали 466 осіб. У ході обстеження жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили”, - йдеться у повідомленні.

Інформація зареєстрована в територіальних відділах поліції. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України. Також вживаються заходи, спрямовані на встановлення та затримання особи, причетної до неправдивого повідомлення.

Як повідомлялося, повідомлення про закладення вибухівки у житлових будинках, торговельних центрах, медичних закладах, залізничних та автовокзалах міста надійшло на електронну пошту поліції 25 лютого о 15:40.