Поліція перевірила майже 100 об’єктів у Харкові після повідомлення про мінування

Поліція перевірила майже 100 об’єктів у Харкові після повідомлення про мінування

Укрінформ
У Харкові після повідомлення про замінування поліцейські ретельно оглянули 96 об’єктів, евакуювали 466 осіб, жодних вибухових пристроїв не виявили.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

“На місцях працювали слідчо-оперативні групи територіальних відділів поліції, фахівці вибухотехнічного управління та кінологи. Усього поліцейські ретельно оглянули 96 об’єктів, евакуювали 466 осіб. У ході обстеження жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили”, - йдеться у повідомленні.

Інформація зареєстрована в територіальних відділах поліції. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України. Також вживаються заходи, спрямовані на встановлення та затримання особи, причетної до неправдивого повідомлення.

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Як повідомлялося, повідомлення про закладення вибухівки у житлових будинках, торговельних центрах, медичних закладах, залізничних та автовокзалах міста надійшло на електронну пошту поліції 25 лютого о 15:40.

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