«Заповідний ліс» поплічника Гітлера під Житомиром

Цього разу проєкт «Точка на карті» пропонує віртуальну екскурсію на ставку Гіммлера «Хегевальд»

Ставка Гіммлера під Житомиром зараз відома як туристичний об’єкт, а в роки Другої світової війни тут розташовувався штаб одного з ключових керівників нацистської Німеччини. Тут почав втілюватися план «Ост» заради завоювання для німців нового життєвого простору.

Не всі, хто їдуть відремонтованою трасою від Житомира в напрямку Вінниці знають, що в околицях обласного центру досі збережені об’єкти, які входили до ставки Гіммлера.

Тихе нині селище Гуйва разом із навколишніми населеними пунктами колись було плацдармом для реалізації експериментів нацистів, які мали багато планів на тамтешні території. Звідти виселили корінних жителів, а заселили етнічних німців. Досі збереглися карти, на яких села поблизу Житомира перейменовані на німецький лад, хоч і тривало це недовго.

Ставка Гіммлера «Хегевальд» безпосередньо пов’язана зі ставкою Гітлера «Вервольф» поблизу Вінниці. Обидва об’єкти, що досі приховують чимало таємниць, були резиденціями жорстоких нацистських лідерів.

На багатьох світлинах, що стосуються «Хегевльду», є зображення збереженого досі бункера з міцними стінами та накриттям, але це лише окремий елемент, бо сама ставка у роки Другої світової була великим командним пунктом із потужною інфраструктурою.

Тож цього разу проєкт «Точка на карті» пропонує віртуальну екскурсію на ставку Гіммлера «Хегевальд» (нім. Hegewald – «Заповідний ліс»).

МІЖ ГІТЛЕРОМ І ГІММЛЕРОМ

Генріх Гіммлер, прізвищем якого названо командний пункт, був одним із ключових політичних діячів нацистської Німеччини. Він добре відомий як рейхсфюрер СС (з нім. Schutzstaffel – «Захисні загони»), міністр внутрішніх справ гітлерівської Німеччини, один із організаторів Голокосту та системи концентраційних таборів.

Про те, як і чому він опинився на Житомирщині, кореспондентові Укрінформу розповів секретар Житомирської обласної громадської організації «Історико-патріотичне об’єднання «Пошук» Андрій Савчук, який досліджує ставку Гіммлера.

«Є версія, що про ставку Гіммлера дізналися нібито від полоненого німця, який мав карти з ділянками кабелю зв’язку і за цим кабелем з’ясували, що тут є якийсь супероб’єкт. Насправді, у 1956 році вийшла книга мемуарів Вальтера Шелленберга «Лабіринт» (Шелленберг – керівник політичної розвідки гітлерівської Німеччини, - авт.), де він розповідає, що побачив, і що обговорював з Гіммлером», - наголошує Савчук.

За його словами, спочатку під Вінницею побудували ставку Гітлера. Оскільки Гіммлер був другою людиною в ієрархії керівництва нацистської Німеччини, то він мав завжди перебувати поряд зі своїм начальником, тому й поблизу Житомира з’явилася його резиденція.

Німецька карта Хегевальду

Німці взяли у використання те, що вже зводилося раніше, добудувавши водогін і бомбосховища. Роботи на ставці Гіммлера розпочалися восени 1941 року, а влітку 1942-го об’єкт уже був готовий. Відомо, що рейхсфюрер перебував тут чотири рази.

Місце для ставки обрали невипадково. Передовсім, з огляду на те, що звідси близько до Гітлера, а також у Вінницькій області був штаб управління командувача повітряних сил нацистської Німеччини. Крім того, поряд були залізнична колія та військовий аеродром. Не менш важливо, що командний пункт, оточений лісом, розташовувався за містом, де можна приховати приїзд туди першої особи.

Будинок у Гуйві, де перебував Гіммлер

«Ставка – це не лише бункер і будинок, де жив Гіммлер. Вона розташовувалася на території колишнього військового містечка, побудованого у 1930-х роках, що мало стосунок до різних частин Червоної армії. Там були і кавалерійські підрозділи, і підрозділи, які обслуговували аеродром «Скоморохи» (нині аеродром в смт Озерне). ДОС (будинок офіцерського складу) використовувався для розміщення органів управління, коли Гіммлер приїздив сюди. На території Гуйви звели будинки для проживання і роботи офіцерів. У двоповерховій школі, яка досі там є (у Гуйві), дислокувалася частина німецької адміністрації, а також школи для підготовки диверсантів. Поряд у лісі ми знаходили позиції, де розміщувалися засоби протиповітряної оборони, а ближче до річки є старі казарми», - додав співрозмовник.

Андрій Савчук

Андрій Савчук показує фото, датоване 1942 роком, на якому Гіммлер у свій день народження стоїть біля будинку під Житомиром, де він проживав. Дослідник наголошує, що та будівля збережена досі.

Крім того, радянські військовополонені розширили до чотирьох смуг дорогу від Житомира до мосту на річці Гуйва, що була однією зі складових майбутнього плану колонізації.

Співрозмовник наводить приклад того, як окупаційна адміністрація знищувала радянських військовополонених. Тих, кого брали в полон і утримували в Житомирі, відряджали на ставку Гіммлера для будівельних робіт.

«Частина з них перебувала на аеродромі, де вони проживали у землянках біля злітної смуги. Свідок, якому вдалося звідти втекти, розповів, що якось німці влаштували так званий «санітарний день»: загнали усіх в землянки, облили бензином і підпалили. Це місце на військовому аеродромі в Озерному», - підкреслив Савчук.

БЕТОННЕ БОМБОСХОВИЩЕ

«Там збереглося дві бетонні споруди. Якщо їхати на Бердичів із Житомира, то одна буде ліворуч, ближче до Новогуйвинського, а друга – праворуч від дороги, на території військової частини, тож до неї зараз немає доступу», - каже Савчук.

Одне з таких укриттів побудували поряд із будинком, де проживав Гіммлер. Це бомбосховище наземного типу, яке не вимагало значних затрат часу та фінансів. Бетонна конструкція квадратної форми має товщину стін до 2 метрів. Всередині є кімната для перебування 6-9 людей. Як зауважує Андрій Савчук, при тодішніх засобах ураження укриття могло зберегти життя навіть при прямому влучанні снаряду.

Захисна споруда обладнана пристроями протихімічної атаки, тобто спеціальні насоси створювали позитивний тиск, щоб туди не потрапили отруйні гази. Система вентиляції була електрична і додатково оснащена запасним ручним приводом. Крім того, об’єкт мав накриття у вигляді фальш-даху, а тому згори він здавався непримітною господарською будівлею.

Німецьке кладовище у Зарічанах

Бункер відкривали та досліджували, але всередині нічого немає. Там залишилися бетонні стіни і підлога, ніші для фільтровентиляційного обладнання, а стеля вкрита протиосколковою бронею.

Складовою ставки Гіммлера було створення кладовища поблизу села Зарічани, де ховали німецьких військовослужбовців. Воно впорядковане і збережене донині. На території України є 5 таких великих збірних кладовищ, на яких перепоховали загиблих нацистських вояків. По центру там стоїть великий хрест, оточений гранітними плитами з іменами всіх похованих.

Генріх Гіммлер (ліворуч) у 1942 році під Житомиром

«ХЕГЕВАЛЬД» ЯК НОВИЙ ЖИТТЄВИЙ ПРОСТІР

Окрім командного пункту «Хегевальд» ще відомий і як територія для створення поселення німців та завоювання нового життєвого простору.

«Ідеологією, яку озвучив саме Гіммлер, був план «Ост», що передбачав використання нащадків німців, які тут опинилися у ХІХ столітті для побудови моделі майбутньої германської імперії, - пояснює Савчук. – Колонія «Хегевальд» базувалася на відселенні місцевого населення, а в залишені будинки заселяли вихідців з Німеччини (німців із Новоград-Волинського і Пулинського районів Житомирщини, де у другій ХІХ столітті з’явилися їхні колонії – авт.). Передбачалося відселення 30 сіл навколо Житомира і цим населеним пунктам німці навіть на карті давали свої назви. Наприклад, село Троянів назвали Троя».

Виселення українців з околиць Житомира розпочалося восени 1942 року. Тут одразу й оселилися етнічні німці, з’явилася адміністрація. Сюди з Німеччини приїздили вчителі, які навчали дітей німецької мови. Один з них залишив спогади, у школі села Кодня, де він працював, у класах навчалося до 20 дітей віком від 10 до 16 років і частина з них знали німецьку.

У різних джерелах згадується, що з тих теренів депортували близько 15 тисяч українців, а замість них тут оселилося понад 10 тисяч німців.

В архівах дослідників Другої світової війни є листівки, якими вихідців з Німеччини агітували оселитися у мальовничому куточку «Хегевальд».

З території, де розміщувалася ставка, радянські війська витіснили німців у листопаді 1943 року.

Після війни Гіммлер намагався втекти, але це йому не вдалося. Він покінчив життя самогубством, адже усвідомлював, що є надзвичайно важливим свідком. Під час допиту рейхсфюрер розкусив капсулу з ціанистим калієм і миттєво помер. Його тіло кремували, а прах розвіяли в лісі поблизу німецького Люнебурга.

ТАЄМНИЦІ СТАВКИ ГІММЛЕРА

Наостанок цікавлюся у свого співрозмовника, наскільки добре досліджена ставка Гіммлера, на що він відповідає: «Ставка досліджена досить мало і зараз використовується, як туристичний об’єкт. Якщо звернутися до містичної теорії, то бункер ніби має вхід у якесь підземелля, що дозволяло здійснювати спуск у другий та третій поверхи. У цьому є частка вигадки і правди водночас».

Будинок офіцерів в Озерному

Савчук каже, що якось на територію ставки приїздив колишній радянський полонений, який збирався написати книгу. Чоловік розповів місцевим жителям, що особисто будував підземні ангари для техніки і показав, де вони є.

«Виникає багато питань, для чого це робили. Рівень річки тоді був набагато нижчим. Потім, коли з’явилася гребля, він піднявся. Тобто, заїзд у ці підземні сховища міг бути понад річкою, а потім їх затопила вода. Коли тут бурили бетон і взяли воду для дослідження, то вона виявилася річковою», - додає дослідник.

Будинок Червоної армії у роки Другої світової війни

Він каже, що у лісі є шахта глибиною 12 метрів і діаметром 40 сантиметрів, де нема води. Коли туди кидали каміння, йшла луна і стало зрозуміло, що там є якесь приміщення чи пустота.

Теоретично німці могли використовувати пожежні гідранти для затоплення підземних комунікацій, щоб до них ніхто не потрапив.

Наразі ставку Гіммлера включають до туристичних маршрутів. Один із таких розробила житомирська турагенція, після цього об’єкту туристами пропонують відвідати Бердичів і будинок рибалки на Острові кохання у селі Старий Солотвин. Ще один маршрут, до якого входить об’єкт, планує розвивати Станишівська ОТГ.

Без фахового екскурсовода самостійні пошуки ставки і блукання лісом мало що дадуть. Звісно, об’єкт чекає свого часу, аби його впорядкували й дослідили, а тоді він, вочевидь, зможе розповісти багато нового про баталії Другої світової війни, які розгорталися в околицях Житомира.

Ірина Чириця, Житомир

Фото надані Андрієм Савчуком