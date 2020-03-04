У сумській синагозі також шукають вибухівку

У Сумах через повідомлення про замінування місцевої синагоги перекрили рух у центрі міста.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив т.в.о. начальника відділу комунікацій обласної поліції Володимир Крупецьких.

«Сьогодні, 4 березня, на електронну пошту поліції надійшло повідомлення про замінування будівлі по вулиці Кооперативна в Сумах, де розміщується синагога. Відбулася евакуація людей, на місце виїхала слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, рятувальники, медики. Поліція оточила вулицю. Проїзд та прохід по ній закритий», - розповів Крупецьких.

Як повідомляв Укрінформ, подібного листа на електронну пошту сьогодні отримала поліція Житомира. Наразі там також перевіряють інформацію про мінування синагоги.