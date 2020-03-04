У Житомирі “замінували” синагогу

У Житомирі поліція перевіряє інформацію про мінування синагоги, яку правоохоронці отримали в листі на електронну пошту.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

«Уранці 4 березня на електронну пошту Головного управління Нацполіції в області надійшов лист із повідомленням про мінування приміщення у Житомирі по вул. Малій Бердичівській. Поліцейські проводять обов’язкові заходи для забезпечення безпеки громадян», - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП та міського відділу поліції, працівники вибухотехнічної служби, кінологи зі службовими собаками, патрульні та інші підрозділи поліції, а також екстрені служби.

Правоохоронці обмежили доступ до потенційно небезпечної території. Фахівці-вибухотехніки та кінологи оглядають приміщення та прилеглі території.

Крім того, поліцейські встановлюють особу, яка надіслала повідомлення.

Як стало відомо кореспондентові Укрінформу, йдеться про будівлю синагоги, поруч із якою перекрили рух транспорту.