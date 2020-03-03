Чернівці: перші 100 днів із новим головою ОДА

Що встиг зробити і пообіцяти за цей час Сергій Осачук

Виповнилося сто днів з того часу, як президент призначив на посаду голови Чернівецької ОДА дипломата, історика, науковця Сергія Осачука.

За цей час Сергій Осачук устиг майже повністю сформувати команду однодумців та пообіцяти відкрити багато оновлених об’єктів упродовж цього року, серед яких – і пункти пропуску на кордоні з Румунією «Красноїльськ» та «Дяківці», й мости на Путильщині, й дороги, і новий сучасний конгрес-холл, і перинатальний центр, який будують ще з 2013 року, та інші довгобуди.

КАДРИ

За ці три місяці, що минули, новий голова ОДА провів два брифінги для ЗМІ – перший на сходах будинку облдержадміністрації, другий – у приміщенні. Усі вони були обмежені у часі й на кожному з них журналісти могли поставити лише по одному запитанню від ЗМІ. За кілька тижнів спроб нам, на жаль, не вдалося домовитись про півгодинне інтерв’ю із головою ОДА. Як пояснювала радниця голови Вікторія Гатрич, яка перемогла у конкурсі на посаду директора департаменту комунікацій ОДА, у Сергія Осачука «дуже багато нагальних справ».

Тому кореспондент Укрінформу поспілкувався із політологами та експертами, щоб зрозуміти, скільки за цей час устиг зробити Сергій Осачук на посаді голови Чернівецької ОДА та як він справляється з новою для нього роллю керівника обласної адміністрації.

Сергій Осачук

«Революційних змін немає. Поки що можна говорити хіба що про кадрові призначення та про зміну структури управління адміністрацією. Ми бачимо вже, кого призначають у команду. Інше питання, що оцінювати цих людей ще дуже важко, бо більшість із них не має досвіду державної служби. На державній службі працювали одиниці з нинішньої команди голови ОДА – як-от, Олексій Бойко (заступник голови ОДА, – ред.), який працював у Сокирянському районі. А, наприклад, Наталія Гусак (заступниця голови ОДА, – ред.) – це визнаний експерт у медицині, яка виконує той план реформування медицини, який був напрацьований ще попереднім урядом. А в решти членів команди поки що якихось визначних просувань немає – й це пов’язано, в першу чергу, з відсутністю управлінського досвіду», – вважає політолог, директор ГО «Буковинський центр виборчих технологій» Ігор Баб’юк.

Ігор Баб'юк

Водночас, політолог Олексій Кандюк переконаний, що Сергій Осачук формує команду з тих людей, з ким йому потім комфортніше буде працювати, а не з тих, хто міг би бути найбільш ефективним на своєму місці.

Олексій Кандюк

«Наскільки я бачу, команда ще не до кінця сформована й не всі призначення зроблено. Наскільки вона ефективною буде, ще теж нічого сказати не можемо. Як і будь-який голова обласної державної адміністрації, Сергій Осачук формує команду «під себе». Тобто це команда зручних для нього осіб. Але це логічно. Бо в нашій країні завжди керівники формують команду з тих людей, з якими їм потім буде зручно працювати, а не з тих, які би могли на своєму місці бути найбільш ефективними. А от добре це чи погано – покаже час», – вважає Кандюк.

Натомість, політолог Михайло Шморгун вважає позитивним те, що під час формування команди Сергій Осачук має можливість сам вибирати кадри, без огляду на різні політичні домовленості. Він прогнозує, що навіть після проведення місцевих виборів «кістяк» цієї команди залишиться працювати.

Михайло Шморгун

- У питанні формування команди у Сергія Осачука розв’язані руки. Це важливо, бо його попередники Роман Ванзуряк, Олександр Фищук і Михайло Павлюк мали слідувати в своїй кадровій політиці неформальним домовленостям у Києві й на місцях. У Осачука таких жорстких умов немає, тому він може під свою відповідальність формувати власну команду. Підхід до формування команди Осачука вважаю позитивним і правильним. Він хоче залучати на позиції в адміністрації мотивованих і позитивних, з точки зору сприйняття громадою, людей. Дуже вдалий кадровий вибір – Наталія Гусак та Олексій Бойко серед заступників. Серед голів РДА – Олег Мельничук (Новоселицький район) та Дмитро Балінов (Сторожинецький район). Інші обрані на конкурсах посадовці теж мають хороший потенціал для ефективного управління процесами на своїх ділянках роботи. Команда Сергія Осачука до кінця ще не сформована, тому давати остаточну оцінку зарано. У потенційних керівників є побоювання, що доведеться іти працювати лише на пів року, адже після можливих змін у Конституції – райдержадміністрацій може вже й не бути. Хоча прогнозую, що команда Осачука, принаймні її кістяк, залишиться працювати і після виборів у виконавчих органах обласної чи міської влади.

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ

Коли Сергія Осачука у Чернівцях представляв перший заступник глави Офісу президента Сергій Трофімов, то він озвучив основні три категорії завдань, які покладає на новопризначеного голову ОДА керівництво країни.

Сергій Трофімов та Сергій Осачук / Фото: Офіс Президента

«Пріоритетні завдання діляться на три категорії. Перше – це боротьба з корупцією, куди входить ефективне використання коштів, взаємодія з облрадою в цьому питанні тощо. Друге – це децентралізація, її потрібно завершити і передати всі повноваження громадам. І третє – це залучення інвестицій в область. Це ті показники, за якими можна буде вимірювати роботу нового голови ОДА», – сказав тоді Сергій Трофімов.

Фото: Офіс Президента

Політолог Михайло Шморгун вважає, що боротьбою з корупцією повинен займатись не голова ОДА, а правоохоронні органи, тому вимагати від нього результатів у цьому плані трохи неправильно.

«Боротьба з корупцією – не справа голови ОДА. Це справа правоохоронних органів. Якщо буде обвинувальний вирок щодо голови облради, якщо дійде до суду справа про підкуп виборців на 204 окрузі – це буде потужний сигнал для місцевих еліт і для чиновників, буде зовсім інша історія. Питання – до рішень суду. Нам не потрібне окозамилювання, на прикладі невчасно поданих декларацій сільських депутатів чи дрібних чиновників. Корупція – це отримання коштів за передачу у власність умовної «Брусниці», а не комунальник, що не подав декларацію», – вважає Шморгун.

«Щодо боротьби з корупцією ми бачимо, що є бажання якось знищити певні тіньові схеми у самій облдержадміністрації. Найбільше, на що звернули увагу місцеві ЗМІ – це робота з автобазою ОДА, де, виявляється, якось через схеми списувалось пальне і якось неправильно використовувались ці авто і так далі», – додає Ігор Баб’юк.

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

У середині лютого радник прем’єр-міністра Олексія Гончарука Іван Лукерія на своїй сторінці у Facebook назвав Чернівецьку область, як одну із перших трьох в Україні, що подали проєкт перспективного плану розвитку ОТГ на затвердження уряду. Роботу в напрямку завершення децентралізаційних процесів на Буковині відзначають і місцеві політологи та експерти. Водночас, вони застерігають місцеву владу від закритості цього процесу.

Іван Лукерія

«До мене часто дзвонять представники громад і хочуть дізнатися, що ж там розробили в ОДА і як відобразили їхню громаду. Вони кажуть, що в облдержадміністрації їм цю інформацію просто не дають. Нещодавно Чернівецька обласна державна адміністрація хвалилася, що ми в трійці лідерів за поданням проєкту перспективного плану, і от мене питають, а як так сталося, адже з нашим перспективним планом – не все так гладко? Я ж відповідаю, що все дуже просто: тоді, коли в інших областях проходять обговорення перспективного плану, в нас його розробляють одноосібно чиновники ОДА. Тобто, ні голови ОТГ, ні асоціації, ні експерти, які працювали з громадами від початку процесу децентралізації, не знають – що відбувається з перспективним планом. Результатом такої закритості розробки стало створення додаткових гарячих точок у межах Чернівецької області: Дорошівці, Колінківці – Грозинці, Веренчанка, Новоселиця – Тарасівці, Багринівка, Старий Вовчинець, ну і традиційно – Сокиряни. Всіх конфліктів уникнути не вдалось би, але в умовах публічності процесу – можна було б їх мінімізувати», – вважає експерт з децентралізації Тарас Прокоп.

Тарас Прокоп

Звернули увагу на таку закритість і політологи. Хоча зазначають, що в цьому випадку голова адміністрації може вважати виконаним поставлене перед ним завдання.

«Якщо говорити про децентралізацію, то Чернівецька область – серед тих, де є вже схвалений урядом перспективний план. Він нам може подобатись чи ні, але завдання уряду з формування перспективного плану виконано. Інше питання, що цей план ухвалювався і подавався в уряд без публічного обговорення. І сьогодні перспективний план залишається таємним документом, остаточний варіант якого ніхто й не бачив – ні громади, ні експерти», – вважає Ігор Баб’юк.

«Завершення децентралізації – в цілому цю задачу в області можна вважати вирішеною. Є питання щодо Глибоцького району, Заставнівського, Новоселицького, Хотинського, але це нюанси, якщо брати весь цей багаторічний процес у цілому», – додає Михайло Шморгун.

БІЗНЕС І ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

Під час своєї першої офіційної промови на посаді голови облдержадміністрації Сергій Осачук пообіцяв підтримувати бізнес і боротися з будь-якими корупційними впливами і схемами.

«…Ми приберемо з вашого шляху всі штучні бар’єри, які дотепер заважали розвивати бізнес та підприємництво. Сьогодні ми віддаємо шану українським воїнам, військовослужбовцям, які зі зброєю в руках боронять українську державу. Але з такою самою шаною ми ставимося до кожного, хто створює нові робочі місця. Вони роблять не менший внесок у зміцнення України, аніж солдати. Кожного, хто створить сто нових робочих місць із офіційним працевлаштуванням, ми відзначимо крайовими нагородами. А кожного, хто створить тисячу нових робочих місць у нашій області, я особисто буду просити президента України відзначити державними нагородами», – сказав Осачук.

Політологи ж, за підсумками перших 100 днів роботи на посаді голови ОДА, єдині в думці, що Сергій Осачук не зміг далеко просунутись у питанні залучення інвестицій та створення нових робочих місць у регіоні.

«Питання залучення інвестицій, насправді, болюче для всіх регіонів країни. І пов’язане це не з тим, хто очолює обласні адміністрації, а із загальним нерозумінням того, як взагалі треба працювати з потенційним інвестором. Я, наприклад, не бачу якогось особливого залучення інвестицій ні при нинішньому голові ОДА, ні при його попередниках», – каже Олексій Кандюк.

З ним, загалом, солідарні й інші експерти.

«Щодо залучення інвестицій, то поки що тут я не бачу якихось великих просувань. Навіть на рівні переговорів. Не бачу, щоби було оголошено про залучення якихось додаткових коштів. Поки що найбільший проєкт, про який говорить голова ОДА, – це завершення обладнання пунктів пропуску на українсько-румунському кордоні «Дяківці» та «Красноїльськ», що ніби є якась домовленість. Але знову ж таки – це лише на рівні розмов, а не якихось конкретних кроків. Так само і щодо підтримки бізнесу. Не бачу, щоб відкривали якісь нові підприємства і щоб він когось нагороджував за створення нових робочих місць. Тому думаю, що цієї цілі він ще не досяг», – висловлює думку Ігор Баб’юк.

«Про залучення інвестицій поки що рано говорити. Це достатньо довгий процес і він має характер спільної роботи з громадами, бо головними вигодонабувачами цього процесу будуть бюджети громад. Щодо створення нових робочих місць, то думаю, робота в цьому напрямку триває. Хоча, якщо бути відвертим, якихось особливих проривів тут не бачимо», – додав Михайло Шморгун.

ЧОГО ЧЕКАТИ ДАЛІ

На момент представлення нового голови Чернівецької ОДА, в деяких областях України встигли вже й звільнити та замінити новопризначених керівників адміністрацій. Тож ми попросили експертів спрогнозувати, що повинен зробити чи навпаки – не виконати голова Чернівецької ОДА, аби впасти в немилість вищого керівництва.

«Я думаю, що коли будуть поставлені конкретні завдання керівництвом країни перед головою адміністрації й він їх не виконає, то його можуть звільнити. Ми бачимо, що загалом в Україні з тих чи інших причин звільнили вже щонайменше 5 голів адміністрацій, які були призначені вже цією владою. За різних обставин – хтось написав заяву сам, когось звільнили за професійну невідповідність. Тому, тут абсолютно все може бути. Звільнення голови ОДА може статися ще до виборів за умови зміни Кабінету міністрів. Тоді пертурбація буде по всій вертикалі влади», – додає Ігор Баб’юк.

«Якщо голова обласної адміністрації почне домовлятися з місцевими елітами, то він буде сильно переоцінювати розмір своїх повноважень, – вважає політолог Олексій Кандюк. – Якщо він матиме нормальні комунікації з місцевими елітами – це одне. Але якщо він буде грати в якусь свою широку політичну гру, то це буде дуже самовпевнено. Бо зараз посада голови обласної державної адміністрації є вже зовсім не такою, як була за часів Кучми. Хоча я думаю, що такі спроби домовитись будуть, питання лише – в якій формі вони проявляться», – сказав він.

Натомість політолог Михайло Шморгун протиставляє дві різні команди на місцях – «команду Слуг народу» і «команду Зеленського». Він прогнозує внутрішню боротьбу цих двох груп на рівні області.

«Проблема – в тому, що є команда «Слуг народу» і «команда Зеленського». Це не одні й ті самі люди. Ситуація може скластися так, що неоднорідну команду «Слуг народу», яку представляють уже деякі групи неформального впливу, може чекати перезавантаження, і не факт, що людей, пов’язаних з одіозними контрабандистами чи олігархами, не зачистять у межах цього перезавантаження. Осачук же бореться за те, щоби бути «людиною команди Зеленського», щоб залишитися і після жовтневих виборів ключовим гравцем у Чернівецькій області. І те, що він розбудовує власну команду значно швидше і набагато сильнішими людьми, ніж функціонери «Слуги народу» в регіоні, зіграє свою роль на його користь. Якщо коротко – Сергій Осачук намагається вибудувати свою власну місцеву еліту, з якою будуть домовлятися інші, а не навпаки.

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Коли вже текст про перші 100 днів на посаді голови Чернівецької ОДА був написаний, стало відомо про новий виклик, який, вочевидь, потребуватиме від керівника облдержадміністрації, та й від усіх очільників місцевої влади не меншої мобілізації сил і ресурсів, аніж боротьба з корупцією. Буковина, а саме обласний центр – Чернівці – виявилися містом, в якому було офіційно зафіксовано перший підтверджений випадок захворювання на коронавірус в Україні. Тож випробування на міцність лише починаються.

Віталій Олійник, Чернівці

Фото автора та з відкритих джерел