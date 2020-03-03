На кордоні з Білоруссю стоять у чергах сотні авто - вийшла з ладу митна база даних
Цю інформацію кореспондентові Укрінформу підтвердили в пункті пропуску "Нові Яриловичі".
"База даних митної служби не працює з часу чи з двох годин ночі. Але фахівці вже приїхали, шукають причину несправності. Автомобілів - вантажних, легкових і автобусів зібралося дуже багато - і з нашого боку, і з білоруського, і між їхнім і нашим постом теж стоять. Коли базу запустять - поки що невідомо", - розповіла телефоном співробітниця пункту пропуску.
Начальник пресслужби Чернігівського прикордонного загону Олександр Дудко додав, що база прикордонної служби працює. Кордон переходити можуть тільки пішоходи.
Як стало відомо в ході з’ясування даного питання, митна служба нині знову реорганізується. Її відділили від ДФС, а в Чернігові утворили Північну митницю.