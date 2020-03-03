На Закарпатті загинув сноубордист - 35-річний киянин

На Драгобраті вчора 35-річний киянин під час катання у сильний снігопад отримав травми, не сумісні з життям.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомила речниця Управління ДСНС в Закарпатській області Наталя Батир.

“Учора, 2 березня о 16.55 до нас надійшло повідомлення про те, що на полонині Драгобрат лижники виявили тіло. 35-річний киянин, сноубордист, загинув при зіткненні з опорою. Чоловік отримав травми, несумісні із життям. На місце були викликана група гірських рятувальників, тіло на ношах спустили вниз", - сказала Батир.

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Зазначається, що учора на Драгобраті сильно сніжило, чоловік катався в негоду, за поганої видимості.

У ДСНС повідомили, що тіло сноубордиста передали поліції, правоохоронці будуть в рамках слідства проводити судмедекспертизи та визначати причину смерті туриста.

Фото: drago-brat.com