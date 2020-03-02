На Прикарпатті жоден санаторій не закриють - в.о. голови ОДА

На Прикарпатті жоден санаторій через медреформу не закривають. Аби їх утримати, в обласному бюджеті доведеться відшукати щонайменше 40 мільйонів гривень.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив т.в.о. голови Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів, відповідаючи на запитання про те, чи працюватимуть санаторії з 1 квітня, коли вторинні медзаклади перейдуть на пряме фінансування з НСЗУ.

«Ми жоден із 4 санаторіїв не закриваємо у зв’язку з медреформою. Загальна чисельність працівників тут близько 500 осіб. Треба розуміти, якщо ми санаторії не ліквідовуємо, то в обласному бюджеті треба буде знайти щонайменше 40 млн грн, аби утримати ці заклади», - зазначив Федорів.

На його переконання, санаторії зможуть зменшити навантаження на обласний бюджет, якщо вони запровадять платні послуги за проживання.

Відомо, що на Прикарпатті працюють 4 санаторії: спеціалізований кістково-туберкульозний санаторій «Смерічка» ( селище Ворохта) , «Ясень» імені Митрополита Шептицького (Рожнятівський район), обласний дитячий психоневрологічний санаторій у селищі Єзупіль та дитячий пульманологічний санаторій «Сніжинка» (Яремче).