В Україну йде різке потепління — прогріє до +18°

В Україні 3 березня переважно без опадів, вдень до 18° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"3 березня в Україні хмарно з проясненнями. Вночі в північній частині, більшості центральних і Харківській областях, вдень на Закарпатті та в Карпатах невеликий дощ; на решті території без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла; вдень 10-15°, у південних областях до 18°", - зазначається у повідомленні.

У Києві 3 березня вночі можливий невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 12-14°. У Київській області вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°.

У західних областях України 4-5 березня часом дощ, у Карпатах з мокрим снігом; температура вночі 2-7° тепла, вдень 4 березня 8-13°, 5 березня 5-10° тепла; у Карпатах протягом доби 4 березня 2-7° тепла, 5 березня від 2° морозу до 3° тепла. На решті території мінлива хмарність, без опадів; температура вночі 3-8° тепла, вдень 4 березня 14-19° (у південних та центральних областях місцями 20-22°), 5 березня 11-16°, на півдні та сході країни до 18°. Вітер південний та південно-східний з переходом у західній частині країни на північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві і столичному регіоні 4-5 березня без опадів. Вітер південний та південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла; вдень 4 березня 14-19°, 5 березня 11-16°.

6-7 березня на більший частині території країни невеликі дощі, в Карпатах невеликий сніг. Температура вночі 2-8° тепла, вдень 7-13° (7 березня на півночі країни 5-10°); у західних областях вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, в Карпатах вночі та вдень 1-6° морозу.

У Києві і Київській області 6 березня без опадів, 7 березня очікується невеликий дощ. Температура вночі 2-7° тепла; вдень 6 березня 7-12°, 7 березня 5-10°.