У Кривому Розі загорівся автобус із пасажирами, є постраждалі

У Кривому Розі під час руху загорівся службовий автобус, постраждали двоє чоловіків.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Дніпропетровській області.

“2 березня о 01:28 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про займання службового автобусу на мікрорайоні 5-й Зарічний Покровського району міста Кривий Ріг... Прибувши на місце, рятувальники встановили, що, під час слідування автошляхом, в салоні автобусу “ЛАЗ” виникла пожежа. Всередині автотранспорту знаходився водій та три пасажири, які самостійно залишили автобус до прибуття пожежно-рятувального підрозділу”, - йдеться у повідомленні.

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Автобус знищено вогнем. Пожежу локалізовано о 01:50 та ліквідовано о 02:15.

Внаслідок займання двоє чоловіків, а саме водій, 1960 року народження, та пасажир автобусу, 1979 року народження, отримали термічні опіки верхніх кінцівок та обличчя.

Співробітниками швидкої медичної допомоги постраждалих направлено до опікового відділення Криворізької міської клінічної лікарні №2.