Мокрий сніг, вітер та +18°: з чим прийшла весна в Україну

В Україні завтра дощитиме у західних, північних і центральних областях, пориви вітру до 20 м/с, температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 6-11° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Хмарно з проясненнями. У західній частині, вдень і в більшості північних областей дощ, на Закарпатті місцями значний, у центральних областях вдень місцями невеликий дощ; на решті території без опадів. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, в Україні, крім східної частини, пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, у південно-східній частині 0-5° морозу; вдень 6-11° тепла. В Карпатах помірний, місцями значний дощ та мокрий сніг; пориви вітру 25-30 м/с; температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 2 березня вночі без опадів, вдень дощ. Вітер південний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. У столиці температура вночі 2-4° тепла, вдень 6-8°, на Київщині вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 6-11° тепла.

Згідно з прогнозом, у вівторок та середу без опадів, лише 3 березня вночі у північній частині, впродовж 4 березня на крайньому заході невеликий дощ. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 3 березня 10-15° тепла, на півдні Одещини, 4 березня в Україні, крім крайнього заходу, 13-18°.

У столичному регіоні без опадів, лише вночі 3 березня невеликий дощ. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 3 березня 10-15°, 4 березня 13-18°.

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Синоптики прогнозують у західних областях 5 березня невеликий дощ, 6 березня дощ та мокрий сніг, температура вночі та вдень 2-7° тепла (вдень 5 березня 5-10°); в Карпатах опади переважно у вигляді мокрого снігу, температура вночі та вдень близько 0°.

На решті території 5 березня без опадів, температура вночі 2-8° тепла, вдень 10-16°; 6 березня невеликі дощі, вдень, крім сходу, окремі грози, температура вночі 2-8° тепла, вдень 8-14°.

На Київщині 5 березня опади не очікується, 6 березня невеликі дощі, окремі грози. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 5 березня 10-15, 6 березня 8-13°.