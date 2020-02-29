У Харкові зі стели до 100-річчя ХПІ зняли табличку зі згадкою про комсомольців

У Харкові зі стели до 100-річчя ХПІ зняли табличку зі згадкою про комсомольців

Укрінформ
Табличка, де згадувалися активісти комсомольського руху, демонтована зі стели на території Харківського національного технічного університету "ХПІ".

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив лідер громадської організації "Світанок" Вадим Поздняков.

"Ще у листопаді 2019 року активісти направили до ректорату "ХПІ" звернення з проханням демонтувати як таку, що підлягає декомунізації, табличку з написом, що стела збудована в 1985 році на честь 100-річчя вишу за ініціативою комсомольців на кошти, які зароблені в студентському будівельному загоні", - сказав Поздняков.

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За його словами, нещодавно активісти направили другого листа щодо демонтажу таблички ректору вишу Євгену Соколу.

"У листі-відповіді, який ми отримали, ректор зазначає, що за висновками Українського інституту національної пам'яті напис на табличці з тильної сторони стели на території ХПІ належить до символіки комуністичного тоталітарного режиму і підлягає демонтажу", - пояснив Поздняков.

За його словами, ректор письмово підтвердив, що на даний час табличка демонтована.

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