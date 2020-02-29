В Одесі відкрили пам'ятний знак загиблим воїнам

В Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відкрили пам’ятний знак воїнам Одещини, які загинули під час Другої світової війни, АТО/ООС, у воєнних конфліктах на території інших держав, виконуючи свій військовий обов’язок.

Про це повідомляє територіальний центр комплектування та соцпідтримки військовослужбовців у Facebook.

"Пам’ятний знак - символ нашої вдячності тим, які загинули захищаючи рідну землю, батьківські домівки, незалежність нашої держави та майбутнє своїх дітей і онуків. Усі вони: молоді й сиві, представники різних часів, народів, релігійних конфесій, що відображені на імпровізованій фотострічці, яка теж є елементом пам’ятного знаку - заслуговують на нашу пам’ять та пам’ять наших нащадків", - зазначив заступник обласного військового комісара Олександр Білевич.

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Голова регіонального управління військового духовенства «Південь» митрофорний протоієрей Василь Вирозуб провів церемонію освячення пам’ятного знаку.

Присутні вшанували загиблих героїв хвилиною мовчання та покладанням квітів.

Фото: Одеський обласний ТЦК та СП, Фейсбук