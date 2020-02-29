В Одесі відкрили пам'ятний знак загиблим воїнам
Про це повідомляє територіальний центр комплектування та соцпідтримки військовослужбовців у Facebook.
"Пам’ятний знак - символ нашої вдячності тим, які загинули захищаючи рідну землю, батьківські домівки, незалежність нашої держави та майбутнє своїх дітей і онуків. Усі вони: молоді й сиві, представники різних часів, народів, релігійних конфесій, що відображені на імпровізованій фотострічці, яка теж є елементом пам’ятного знаку - заслуговують на нашу пам’ять та пам’ять наших нащадків", - зазначив заступник обласного військового комісара Олександр Білевич.
Голова регіонального управління військового духовенства «Південь» митрофорний протоієрей Василь Вирозуб провів церемонію освячення пам’ятного знаку.
Присутні вшанували загиблих героїв хвилиною мовчання та покладанням квітів.
Фото: Одеський обласний ТЦК та СП, Фейсбук