“Мокрий” скандал зі штовханиною: депутат ВР “поставив на вуха” міськраду Мелітополя

Засідання Мелітопольської міськради опинилося під загрозою зриву через невдоволення діями народного депутата від партії “Слуга народу” Володимира Крейденка.

Відео того, що відбувалося в Мелітопольському міськраді, опублікувало видання «Ріа-Мелітополь».

Як видно на відео, Крейденко в супроводі своїх помічників увійшов до приміщення міськради, його не пропускали в зал, але через деякий час помічник все ж силоміць відкрив двері в зал засідань.

На кадрах видно, як народний депутат самовільно зайняв місце в президії, а потім під час протистояння хлюпнув з пляшки з водою, що стояла на столі, на одного з місцевих депутатів. У такій штовханині він навіть намагався влізти на стіл.

Крейденко заявляв, що приїхав до Мелітополя, щоб домогтися зниження тарифів на опалення.

Раніше в Запорізькій ОДА зазначали, що в Мелітополі ціна на опалення була знижена на 1%. Таке незначне зниження пояснювали тим, що тариф на опалювальний сезон 2019-2020 років брали вже з урахуванням зміненої ціни на природній газ.

Зазначимо, біля будівлі міськради Крейденка чекали кілька десятків аграріїв. Вони тримали в руках плакати з написами: «Ганьба, Крейденко, руки геть від землі», «Мелітопольщіна проти дерибану землі» тощо.

Мітинг у Мелітополі / Фото: ria-m.tv

В ГУ Нацполіціі в Запорізькій області ситуацію поки не коментують. У самій Мелітопольській міськраді поки не визначилися, чи будуть звертатися в правоохоронні органи з проханням дати правову оцінку діям народного депутата.