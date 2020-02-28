“Мокрий” скандал зі штовханиною: депутат ВР “поставив на вуха” міськраду Мелітополя
Відео того, що відбувалося в Мелітопольському міськраді, опублікувало видання «Ріа-Мелітополь».
Як видно на відео, Крейденко в супроводі своїх помічників увійшов до приміщення міськради, його не пропускали в зал, але через деякий час помічник все ж силоміць відкрив двері в зал засідань.
На кадрах видно, як народний депутат самовільно зайняв місце в президії, а потім під час протистояння хлюпнув з пляшки з водою, що стояла на столі, на одного з місцевих депутатів. У такій штовханині він навіть намагався влізти на стіл.
Крейденко заявляв, що приїхав до Мелітополя, щоб домогтися зниження тарифів на опалення.
Раніше в Запорізькій ОДА зазначали, що в Мелітополі ціна на опалення була знижена на 1%. Таке незначне зниження пояснювали тим, що тариф на опалювальний сезон 2019-2020 років брали вже з урахуванням зміненої ціни на природній газ.
Зазначимо, біля будівлі міськради Крейденка чекали кілька десятків аграріїв. Вони тримали в руках плакати з написами: «Ганьба, Крейденко, руки геть від землі», «Мелітопольщіна проти дерибану землі» тощо.
Мітинг у Мелітополі / Фото: ria-m.tv
В ГУ Нацполіціі в Запорізькій області ситуацію поки не коментують. У самій Мелітопольській міськраді поки не визначилися, чи будуть звертатися в правоохоронні органи з проханням дати правову оцінку діям народного депутата.