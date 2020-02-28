“Мокрий” скандал зі штовханиною: депутат ВР “поставив на вуха” міськраду Мелітополя

“Мокрий” скандал зі штовханиною: депутат ВР “поставив на вуха” міськраду Мелітополя

Фото, відео
Укрінформ
Засідання Мелітопольської міськради опинилося під загрозою зриву через невдоволення діями народного депутата від партії “Слуга народу” Володимира Крейденка.

Відео того, що відбувалося в Мелітопольському міськраді, опублікувало видання «Ріа-Мелітополь».

Як видно на відео, Крейденко в супроводі своїх помічників увійшов до приміщення міськради, його не пропускали в зал, але через деякий час помічник все ж силоміць відкрив двері в зал засідань.

На кадрах видно, як народний депутат самовільно зайняв місце в президії, а потім під час протистояння хлюпнув з пляшки з водою, що стояла на столі, на одного з місцевих депутатів. У такій штовханині він навіть намагався влізти на стіл.

Крейденко заявляв, що приїхав до Мелітополя, щоб домогтися зниження тарифів на опалення.

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Раніше в Запорізькій ОДА зазначали, що в Мелітополі ціна на опалення була знижена на 1%. Таке незначне зниження пояснювали тим, що тариф на опалювальний сезон 2019-2020 років брали вже з урахуванням зміненої ціни на природній газ.

Зазначимо, біля будівлі міськради Крейденка чекали кілька десятків аграріїв. Вони тримали в руках плакати з написами: «Ганьба, Крейденко, руки геть від землі», «Мелітопольщіна проти дерибану землі» тощо.

Мітинг у Мелітополі / Фото: ria-m.tv

В ГУ Нацполіціі в Запорізькій області ситуацію поки не коментують. У самій Мелітопольській міськраді поки не визначилися, чи будуть звертатися в правоохоронні органи з проханням дати правову оцінку діям народного депутата.

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