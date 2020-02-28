Прогноз негоди: весна іде з грозами та сильним вітром

В Україні у суботу температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, на узбережжі морів 0-4° тепла; вдень 4-9°, у Карпатах та Прикарпатті вночі невеликий мокрий сніг.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Уночі на Прикарпатті невеликий мокрий сніг, вдень в Криму невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, на узбережжі морів 0-4° тепла; вдень 4-9°, у південних областях до 11° тепла. В Карпатах вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів; місцями пориви вітру 15-20 м/с; температура вночі 4-9°, вдень 0-5° морозу", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 29 лютого без істотних опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 0-2° морозу, вдень 5-7° тепла, на Київщині вночі 0-4° морозу, вдень 4-9° тепла.

Згідно з прогнозом, вдень 1 березня на Волині, Львівщині та Закарпатті очікується невеликий, 2 березня у західній частині помірний дощ. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, в Карпатах, вдень 1 березня та впродовж 2 березня у північних, центральних та південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

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Температура вночі 1 березня від 4° морозу до 1° тепла, на крайньому заході країни та Одещині до 3° тепла, 2 березня 0-5° тепла, у південно-східній частині до 2° морозу; вдень 5-10° тепла, у південно-західній частині до 13°.

У Карпатах 1 березня вночі без опадів, вдень невеликий дощ з мокрим снігом, 2 березня помірні опади; температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, вночі 1 березня 2-7° морозу.

У столичному регіоні 1-2 березня без опадів. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, вдень 1 березня та впродовж 2 березня місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1 березня від 1° тепла до 4° морозу, 2 березня 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла.

Синоптики прогнозують 3-4 березня у західних областях, вночі 3 березня в Україні, крім сходу, невеликі та помірні дощі, окремі грози, на решті території без опадів. Температура вночі 2-8° тепла; вдень 8-14°, на півдні до 17°.

На Київщині 3- 4 березня без опадів, лише вночі у вівторок невеликий дощ. Температура вночі 2-7° тепла; вдень 9-14°.

Згідно з орієнтовним прогнозом, 5 березня без опадів, лише на заході та півночі країни невеликий дощ. 6-8 березня часом дощі, в Карпатах, 8 березня у західних областях з мокрим снігом. 9 березня переважно без опадів.

5-6 березня утримається тепла погода, 7-9 березня зниження температури вночі до 0-6° тепла, вдень до 3-9°, в Карпатах вночі та вдень до 1-6° морозу.