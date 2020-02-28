На Чернігівщині сталася пожежа на військовому полігоні, є постраждалі
Укрінформ
Унаслідок пожежі двох військових наметів, яка сталася вночі на полігоні оперативного командування "Північ" ЗСУ поблизу смт Гончарівське на Чернігівщині, троє військовослужбовців отримали опіки.
Про це повідомив департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.
"Біля смт Гончарівське Чернігівського району на території 242 загальновійськового полігону оперативного командування "Північ" військової частини 3321 Міністерства оборони України о 02 год. 00 хв. 28 лютого сталася пожежа двох військових наметів УСБ-56. Вогнем знищено намети. Внаслідок пожежі три особи отримали опіки верхніх кінцівок", - ідеться у повідомленні.