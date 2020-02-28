“Штурм” Жмеринської міськради: поліція оголосила 19 підозр

На Вінниччині 19 затриманим за вчинення хуліганських дій в Жмеринській міській раді оголошено про підозру.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

«27 лютого 19 особам, які вчинили протиправні дії в приміщенні Жмеринської міської ради, застосували фізичну силу до поліцейських при виконанні службових обов’язків та до депутатів міськради, оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство). За таке правопорушення передбачено покарання – до семи років позбавлення волі», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, затримані знаходяться в ізоляторах тимчасового тримання. Слідчі готують клопотання до суду про обрання правопорушникам запобіжного заходу – тримання під вартою.

Зазначається, що під час затримання правопорушників постраждали працівники поліції. Станом на ранок 28 лютого до лікарні звернулись 10 поліцейських, 4 з них – госпіталізовані.

Як повідомляло агентство, у четвер, 27 лютого, близько 30 молодиків у масках, розтрощивши двері міської ради, увірвалися в адмінбудівлю органу місцевого самоврядування, застосували петарди, розпилили газ і влаштували бійку з депутатами міськради та напали на поліцейських. У поліції та міській раді припускають, що причиною інциденту став розгляд міськрадою питання про недовіру в.о. міського голови і що організували цю акцію опоненти нинішнього керівника міста.

27 лютого у Жмеринці поліцейські затримали правопорушників, серед них - двох лідерів громадських об’єднань «Едельвейс» та «Національні дружини».

Фото: Нацполіції