У Жмеринці чоловіки у масках вдерлися на сесію міськради, є постраждалі й затримані

«Це була чергова сесія Жмеринської міської ради. Понад 20 людей у масках розбили вхідні двері, забігли до фойє міської ради і хотіли прорватися до місця проведення пленарного засідання. Їм завадили поліцейські, які несли службу з охорони публічної безпеки. Молодики кидали в них каміння і димові шашки, встигли потрощити частину меблів і побити вікна», - повідомила Олійник.

За її словами, найбільш активних учасників з тих, хто вчиняв хуліганські дії, затримали і доставили у відділок поліції, їх 11. Наразі їх допитують, встановлюють їхні анкетні дані, а також з’ясовують особи усіх учасників цих подій.

Сутички у Жмеринській міськраді / Фото: zhmerynka.city

Під час інциденту постраждали восьмеро поліцейських і четверо нападників, про ступінь отриманих ними ушкоджень наразі не повідомляється.

На місці події документує правопорушення слідчо-оперативна група поліції, правоохоронці забезпечують дотримання публічного порядку. Дана подія зареєстрована у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Жмеринського відділу поліції, визначається її правова кваліфікація.

Як повідомили кореспонденту Укрінформу у Жмеринській міській раді, по завершенню інциденту сесія продовжила свою роботу.

Джерело у міськраді припускає, що спроба невідомих увірватися до сесійної зали пов’язана із розглядом депутатами питання про позбавлення повноважень в. о. міського голови, секретаря міськради Юрія Світлака і, ймовірно, організована його опонентами.

Місцеве видання «Жмеринська газета» на своїй сторінці у Facebook розмістило фото інциденту. На одному із них видно, що нападники одягнуті у камуфляжний одяг, на якому можна розгледіти частину напису зі словом «дружини».