"Геть зі Львова": Активісти змусили Королевську піти із засідання в ОДА

Громадські активісти у Львові змусили залишити засідання в ОДА народного депутата та заступника голови Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Наталію Королевську.

Відео з засідання виклав на своїй сторінці у Facebook львівський волонтер та активіст Ігор Стефанюк.

"Я дуже сподіваюсь, що кожна людина, яка проживає як у Львові, так і в Сєвєродонецьку, так і в Харкові і в інших регіонах, хочуть жити в єдиній, сильній країні. Для мене, я впевнена, так само, як і для вас, Крим — це Україна, і Донецьк для мене точно так є Україною. Але ми всі дуже добре з вами розуміємо, що сьогодні Президент почав переговори і підписав Паризьке комюніке. Ми продовжуємо шлях..." - сказала Королевська після вимоги присутніх активістів дати чітку відповідь на питання: "Чи є Росія агресором?".

Після цих слів протестувальники почали вигукувати "Ганьба!" і "Геть зі Львова!" і під ці вигуки засідання переривають, а Королевська виходить з приміщення.

В анонсах ЛОДА на 12.30 був запланований брифінг на тему "Новий трудовий Кодекс України та яка система пенсійного забезпечення вигідна для нашої країни". Серед спікерів, зокрема, була заявлена і Наталія Королевська.