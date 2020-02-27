"Геть зі Львова": Активісти змусили Королевську піти із засідання в ОДА
Відео з засідання виклав на своїй сторінці у Facebook львівський волонтер та активіст Ігор Стефанюк.
"Я дуже сподіваюсь, що кожна людина, яка проживає як у Львові, так і в Сєвєродонецьку, так і в Харкові і в інших регіонах, хочуть жити в єдиній, сильній країні. Для мене, я впевнена, так само, як і для вас, Крим — це Україна, і Донецьк для мене точно так є Україною. Але ми всі дуже добре з вами розуміємо, що сьогодні Президент почав переговори і підписав Паризьке комюніке. Ми продовжуємо шлях..." - сказала Королевська після вимоги присутніх активістів дати чітку відповідь на питання: "Чи є Росія агресором?".
Після цих слів протестувальники почали вигукувати "Ганьба!" і "Геть зі Львова!" і під ці вигуки засідання переривають, а Королевська виходить з приміщення.
В анонсах ЛОДА на 12.30 був запланований брифінг на тему "Новий трудовий Кодекс України та яка система пенсійного забезпечення вигідна для нашої країни". Серед спікерів, зокрема, була заявлена і Наталія Королевська.