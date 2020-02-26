Зима vs весна: в Україні прогнозують мокрий сніг, дощі та нічні морози

У південних та північних областях у четвер очікується невеликий дощ, температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Уночі у західних, північних та Вінницькій областях, вдень в Україні, крім південного-сходу, невеликий дощ. Вітер південно-західний з переходом на Правобережжі на північно-західний 5-10 м/с, у південній та східній частинах пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла; вдень 4-9°, у південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та в Криму 10-15° тепла. В Карпатах вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг; на дорогах місцями ожеледиця; температура протягом доби 0-5° морозу.

У Києві та області 27 лютого невеликий дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 5-10 м/с. У столиці температура вночі 3-5° тепла, вдень 5-7°, уночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.

Згідно з прогнозом, 28 лютого у східних, вночі в південних та центральних, вдень у західних областях дощ та мокрий сніг, 29 лютого вночі на Правобережжі, вдень в Україні, крім західної частини, невеликі, місцями помірні опади. Вітер південний з переходом на північний, 7-12 м/с, 28 лютого у західних, південних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на півдні, 28 лютого і на сході країни до 6° тепла; вдень 2-7°, у південній частині подекуди 8-10° тепла; у Карпатах вночі і вдень 3-8° морозу.

На Київщині 28 лютого істотних опадів не прогнозують, 29 лютого невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер південний з переходом на північний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла.

Синоптики прогнозують 1 березня у південно-східних областях дощ та мокрий сніг, вдень в західних областях невеликий дощ, на решті території без опадів. 2 березня вночі в західних областях дощ та мокрий сніг, вдень на Правобережжі невеликий дощ, на решті території без опадів.

Температура вночі 1 березня 0-5° морозу, на півдні, сході та Закарпатті до 2° тепла, 2 березня від 2° морозу до 4° тепла; вдень в Україні 2-8° тепла, у південно-західній частині до 11°. У Карпатах 1 березня вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг, 2 березня помірні опади; температура вночі та вдень близько 0° (вночі 1 березня 3-8° морозу).

На Київщині на вихідні опади не прогнозуються, лише вдень 2 березня невеликий дощ. Температура вночі 1 березня 0-5° морозу, 2 березня від 3° тепла до 2° морозу; вдень 2-7° тепла.