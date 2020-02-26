Міськрада Харкова “повернула” проспект Жукова

Сьогодні чергова сесія Харківської міськради підтримала перейменування проспекту Григоренка на проспект маршала Жукова, хоча присутні на сесії активісти з трибуни закликали не голосувати за перейменування.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Харківський міський голова Геннадій Кернес перед розглядом питання про зміну топоніміки деяких об'єктів - йдеться про перейменування проспекту Григоренка на проспект маршала Жукова - попередив депутатів у сесійній залі, що "буде спекотно".

Спочатку секретар міської топонімічної комісії Олексій Хорошковатий послався на звернення низки ветеранів на підтримку перейменування проспекту на честь "маршала перемоги" Жукова та сказав про результати громадського обговорення, де, за його словами, 86% тих, хто взяв участь, підтримали перейменування.

Одразу слово взяли активісти громадських організацій, які були присутні на сесії. Зокрема, ексдепутат Харківської міськради Іван Ракіч розповів, що його дід - учасник Другої світової війни не шанував кривавого маршала Жукова, Ракіч закликав не голосувати за перейменування.

Депутат Харківської міськради Ігор Черняк заявив про фальсифіковані підсумки громадського обговорення щодо перейменування проспекту: участь у слуханнях взяли більше 5 тисяч громадян, а проголосували за перейменування нібито більше 11 тисяч людей. За словами Черняка, рішення про перейменування буде оскаржено, бо є докази, що працівники комунальних підприємств вимушено, під тиском, підтримали перейменування. Черняк закликав депутатів не поспішати витрачати заплановані на перейменування 110 тис. грн з міського бюджету.

У свою чергу, лідер харківського осередку організації "Національний корпус" Костянтин Немічев зазначив з трибуни, що у 2017 році Харків був лідером України з декомунізації та висловив побоювання, що після підтримки Жукова тут з'явиться місто анархії аж до появи "ХНР", бо Жуков - маршал смерті і посилав у бій військових без зброї.

Коли питання було поставлено на голосування, депутати більшістю голосів - 52 "за", 8 "проти" - підтримали перейменування проспекту імені відомого правозахисника Петра Григоренка на проспект маршала Жукова.

Далі сесія продовжила роботу. Активісти залишаються у залі.

Як повідомляв Укрінформ, зранку будівлю Харківської міськради охороняють більше півсотні поліцейських. Інцидентів немає.

19 червня 2019 року сесія Харківської міськради вже ухвалювала рішення про повернення проспекту Григоренка назви проспекту маршала Жукова. Але воно було опротестовано в суді. 5 вересня Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позовні вимоги низки громадян, у тому числі, депутатів Харківської міськради і Харківської обласної ради, та скасував рішення міськради від 19 червня 2019 року про повернення проспекту імені Жукова.

10 вересня 2019 року Харківський міський голова Геннадій Кернес заявив у мережі, що оскаржуватиме у касації рішення суду про заборону повернення проспекту назви Жукова.

У грудні 2019 року керівництво УІНП підкреслило, що назви проспекту Жукова не може бути, оскільки він "підпадає під декомунізацію".