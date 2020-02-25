Ведмеді, рисі та дикі коти: у лісах Прикарпаття порахували

Ведмеді, рисі та дикі коти: у лісах Прикарпаття порахували "червонокнижних" тварин

Укрінформ
В Івано-Франківській області, у мисливських угіддях підрахували диких тварин - 113 ведмедів, 100 особин рисі та 65 диких котів, внесених до Червоної книги України.

Про це повідомляє Івано-Франківська облдержадміністрація.

"За даними обліку диких тварин на початок 2020 року, в мисливських угіддях Івано-Франківської області обліковано 113 особин ведмедя, 100 особин рисі та 65 особин дикого кота, які занесені до Червоної книги України. Також облікуються рідкісні види тварин і птахів, серед яких видра, глухар, горностай та інші", - йдеться у повідомленні.

Окрім цих видів, у лісах Прикарпаття мешкають понад півтори тисячі особин оленя благородного, кабана дикого - 1640 голів, більше 6 тисяч козуль, понад 700 особин лисиці, 1800 особин куниці лісової та понад тисячу - куниці кам’яної, 23 тисячі особин зайця-русака та близько 26 тисяч птахів.

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Підрахунок тварин проводився різними методами: шляхом спостереження на підгодівельних майданчиках, шумовим прогоном у лісових масивах, де проводитиметься ліцензійне полювання, підрахунком слідів на сніговому покриві. До підрахунку залучали єгерів, мисливствознавців, користувачів мисливських угідь у районах, представників держспоживслужби, управління екології та природних ресурсів тощо.

Підрахунок диких тварин допоможе визначити динаміку їх чисельності та ухвалити рішення щодо необхідності часткової або повної заборони полювання на певний вид дичини.

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