Птахофабрики Полтавщини працюють у закритому режимі через грип птиці

У зв’язку з поширенням грипу птиці птахофабрики області – на закритому режимі роботи.

Про це повідомляє Полтавська ОДА.

“Фахівці Держспоживслужби провели ряд заходів державного контролю у птахогосподарствах області на предмет дотримання закритого режиму роботи та вимог біобезпеки з метою недопущення поширення збудника вірусу грипу птиці”, - йдеться у повідомленні.

Спеціалісти Полтавського міського управління ГУ Держспоживслужби в Полтавській області разом із представником Регіональної лабораторії Держспоживслужби в Полтавській області провели перевірку на ПрАТ «Полтавська птахофабрика» та вручили оператору 2 приписи за виявлені несуттєві порушення.

Начальник Диканського районного управління ГУ Держспоживслужби в Полтавській області та фахівці районної державної лікарні ветмедицини провели епізоотичне обстеження СТОВ «Диканське інкубаторно-птахівниче підприємство» та ПрАТ «Полтавська птахофабрика» (відділок № 3, с. Стасі), фахівці провели роз’яснювальну роботу, надали рекомендації та вручили пам’ятки. Результати позапланових заходів показали, що на даних підприємствах дотримуються вимоги біобезпеки та закритий режим роботи забезпечено.

Із метою профілактики захворювання птиці на грип керівники птахогосподарств і власники особистих селянських господарств зобов’язані виконувати вимоги, передбачені ветеринарно-санітарними правилами та посилити додаткові заходи, які попереджують захворювання птиці.

Читайте також: Понад 150 країн визнають дієвою систему контролю за якістю харчової продукції в Україні

Завезення нової птиці необхідно здійснювати виключно з благополучних областей і районів. Завезену у птахогосподарства птицю слід піддавати профілактичному карантинуванню згідно з методичними рекомендаціями. При перших ознаках захворювання, незвичній поведінці птиці чи у випадку масової загибелі необхідно терміново сповістити Держспоживслужбу чи державну ветеринарну службу району чи міста.