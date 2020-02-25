Ураганний вітер здійняв у повітря тонни сміття
Відео
Укрінформ
Шокуючі наслідки ураганного вітру на Миколаївщині показали в мережі.
Очевидці засняли на відео, як вітер здійняв у повітря тонни відходів зі сміттєзвалища.
Як уже повідомлялося, на Миколаївщині ураганний вітер валить дерева на автодороги і автомобілі, зриває дахи, пошкоджено два мости. Подекуди рух трасами заблоковано. Змінено маршрути руху трамваїв та тролейбусів. Швидкість поривів вітру сягає 35-38 м/с – оголошено червоний рівень небезпеки.