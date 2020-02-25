Кіберполіцейський за хабар намагався “відмазати” поширювача порнографії

Співробітники СБУ затримали працівника структурного підрозділу Департаменту кіберполіції Нацполіції, підозрюваного у вимаганні неправомірної вигоди за закриття кримінального провадження.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"За версією слідства, кіберполіцейський вимагав від місцевого мешканця $5 тисяч за непритягнення його до передбаченої законодавством відповідальності за розповсюдження порнографічної продукції. За цю суму поліцейський обіцяв фігуранту справи забезпечити «потрібний» висновок комп`ютерно-технічної експертизи", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, щоб уникнути викриття, кіберполіцейський спочатку запропонував перерахувати кошти у біткоінах на електронний гаманець, проте через тривалість цієї процедури він зрештою погодився отримати хабар у гривневому еквіваленті частинами на банківський рахунок свого знайомого. Правоохоронці затримали офіцера поліції у центрі Житомира згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України відразу після зарахування на картку першого «траншу» – 24 тисячі гривень.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України затриманому оголошено підозру. Перевіряється інформація про причетність до протиправної діяльності інших посадовців відділу Нацполіції, зазначили в СБУ.

Фото: СБУ